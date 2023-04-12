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Сегодня, 22:21

Ротенберг о своем будущем в СКА: «Мы продолжаем работать»

Надежда Тонконог
Корреспондент
Роман Ротенберг.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о своем будущем в клубе из Санкт-Петербурга.

— Вы продолжаете свою работу на этом посту?

— Мы продолжаем работать все вместе. Я хочу поблагодарить ПАО «Газпром», Алексея Борисовича Миллера лично, который доверяет нам, с которым мы обсуждали, как нам усилить нашу команду. И мы ее усилили, об этом говорят наши результаты. В плей-офф жесткая игра, все соперники сильные, первый раунд выбил несколько ребят, с «Торпедо» очень жесткая серия была, травмировались наши лидеры. Нам нужно усилить те вещи, которые мы понимаем, что нужно усились. У нас уже есть результат, это самое важное.

— Скажите несколько слов про болельщиков.

— Мы очень благодарны нашим болельщикам, которые поддерживали нас весь сезон и у которых были большие ожидания, потому что мы показывали очень яркий хоккей, комбинационный хоккей. То, что на нас ходят полные трибуны, это благодаря нашей работе и нашим болельщикам. Мы уже сделали большой шаг в этом сезоне, мы обязательно все вместе победим и выиграем Кубок Гагарина. Вернемся сильнее.

СКА проиграл ЦСКА в полуфинале Кубка Гагарина-2023 со счетом 2-4 в серии.

КХЛ
ХК СКА
Роман Ротенберг
Кубок Гагарина
23
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