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Сегодня, 11:25

Ротенберг: «СКА сделает все возможное, чтобы уже в следующем году выиграть для Петербурга третий Кубок Гагарина!»

Алина Савинова
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг опубликовал в своем Telegram-канале пост в честь 10-летия с момента первой победы клуба в Кубке Гагарина.

В 2015 году команда из Санкт-Петербурга завоевала трофей под руководством Вячеслава Быкова. СКА также выигрывал турнир в 2017-м, когда питерцев возглавлял Олег Знарок.

«Ровно 10 лет назад СКА выиграл первый Кубок Гагарина. Важная дата в клубной истории и отправная точка для всех будущих успехов. За эти 10 лет проделана огромная работа по всем направлениям, которая позволила нам закрепиться среди лидеров отечественного хоккея. В этом сезоне мы побили клубный рекорд по суммарному количеству болельщиков, а в следующем году будем лидерами во всем мире. Серьезно укрепились мы и в финансовом плане: с 2015 года коммерческие доходы клуба выросли более чем в 4 раза», — написал Ротенберг.

Тренер поблагодарил болельщиков СКА за поддержку в этом и всех предыдущих сезонах, а также заявил о планах клуба завоевать Кубок Гагарина в следующем году.

«Сделаем все возможное, чтобы уже в следующем году выиграть для Петербурга третий Кубок Гагарина!» — добавил он.

В сезоне-2024/25 СКА дошел до первого раунда Кубка Гагарина, где уступил в серии московскому «Динамо» со счетом 2-4.

Источник: https://t.me/rotenberg81/4038
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Хоккей
ХК СКА
Роман Ротенберг
Кубок Гагарина
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