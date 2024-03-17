Ротенберг — о поражении от «Автомобилиста»: «Первый блин комом»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после поражения от «Автомобилиста» отметил, что у команды есть понимание, как улучшить игру.

17 марта петербуржцы уступили клубу из Екатеринбурга в первом матче второго раунда плей-офф КХЛ (2:3). Счет в серии стал 1-0 в пользу «Автомобилиста».

«После перерыва где-то потеряли тонус в первом периоде. Потом сыграли хорошо, доминировали. Допустили три ошибки — нам забили три гола после наших ошибок. Все разберем, перегруппируемся. Улучшим нашу игру — мы понимаем, как нам это сделать. Понимаем сильные стороны соперника. Будем работать, серия только начинается. Первый блин комом», — приводит пресс-служба клуба слова Ротенберга.

Вторая игра серии до четырех побед пройдет в Петербурге на «СКА Арене» 19 марта. Начало — в 19.30 по московскому времени.