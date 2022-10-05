Главный тренер СКА Ротенберг оштрафован за непристойный жест

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг оштрафован спортивно-дисциплинарным комитетом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) за непристойный жест по окончании матча регулярного чемпионата с московским ЦСКА.

«На основании представленных материалов принято решение наложить на главного тренера команды СКА Романа Ротенберга наказание по п. 2.7 статьи 28 дисциплинарного регламента КХЛ (в отношении cудьи или кого-либо: плюется или намеренно пачкает кровью, показывает любые непристойные, нецензурные или оскорбительные жесты), подвергнуть денежному штрафу», — говорится в заявлении пресс-службы КХЛ.

Согласно данной статье, за подобное нарушение наказывают штрафом от 100 до 500 тысяч рублей.

Матч ЦСКА — СКА 3 октября завершился со счетом 3:2 в овертаймах в пользу петербургского клуба. На послематчевой пресс-конференции Ротенберг заявил, что сжатый кулак был просто символом победы в матче.