Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 12:18

Главный тренер СКА Ротенберг оштрафован за непристойный жест

Роман Ротенберг.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг оштрафован спортивно-дисциплинарным комитетом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) за непристойный жест по окончании матча регулярного чемпионата с московским ЦСКА.

«На основании представленных материалов принято решение наложить на главного тренера команды СКА Романа Ротенберга наказание по п. 2.7 статьи 28 дисциплинарного регламента КХЛ (в отношении cудьи или кого-либо: плюется или намеренно пачкает кровью, показывает любые непристойные, нецензурные или оскорбительные жесты), подвергнуть денежному штрафу», — говорится в заявлении пресс-службы КХЛ.

Согласно данной статье, за подобное нарушение наказывают штрафом от 100 до 500 тысяч рублей.

Матч ЦСКА — СКА 3 октября завершился со счетом 3:2 в овертаймах в пользу петербургского клуба. На послематчевой пресс-конференции Ротенберг заявил, что сжатый кулак был просто символом победы в матче.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/10/05/503293.html
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
ХК ЦСКА (Москва)
Роман Ротенберг
8
13
Читайте также
Ниманна обвинили в жульничестве более чем в 100 партиях. Это крупнейший скандал в истории
Безбожно пил и умер в 22. Трагедия несостоявшейся суперзвезды
Песков отреагировал на заявление США о допустимости ударов по Крыму
Песков объяснил проблемы с выплатами мобилизованным в Омской области
В Кремле ответили на вопрос о планах Путина на день рождения
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Голкипер «Автомобилиста» Галкин доволен игрой команды в матче с «Ак Барсом»

Роман Ротенберг извинился за жест, за который его оштрафовали по итогам матча ЦСКА — СКА