Главный тренер СКА Ротенберг: «Рады, что Никита Гусев вернулся в родной клуб»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг отреагировал на подписание контракта с нападающим Никитой Гусевым.

«Очень рады, что Никита Гусев вернулся в родной клуб. Мы все это время были на связи. Он полностью готов играть. Мы все детально проговорили все и вместе идем к одной цели. В то же время мы будем развивать детский хоккей. Нам нужны креатив, финты, мастерства. У нас есть система, но нам нужны голы. Мы можем дать Никите все инструменты, чтобы он вышел на новый уровень

У нас нет понятия первое или второе звено. Мы играем по одной системе и хотим выйти на новый уровень. С Никитой мы можем сделать это. Соперники постоянно разбирают нам, поэтому нам нужно добавлять и развивать вариативность. Да, была такая МХАТовская пауза. Но это хоккей. Эта пауза пошла на пользу и Никите, и команде. Для нас это очень важное решение", — сказал Богун.

31 октября стало известно, что 30-летний Гусев подписал контракт со СКА.

Дебют игрока планируется 2 ноября в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи».