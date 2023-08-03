Роман Ротенберг о потолке зарплат в СКА: «Когда начнется сезон, все будет по регламенту»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг ответил на вопрос о превышении потолка зарплат. По информации «СЭ», клуб из Санкт-Петербурга в настоящий момент превышает его на 250 миллионов рублей.

— Вы сказали на пресс-конференции, что потолок зарплат для вас не является проблемой.

— Я сказал по-другому. СКА с первого дня создания КХЛ соблюдает регламент. И в этом сезоне мы будем соблюдать регламент, как и все остальные клубы. Сейчас мы посмотрим на предсезонные турниры. Когда начнется сезон, у нас будет все по регламенту.

— Сейчас вы превышаете потолок более чем на 200 миллионов. Уже есть какие-то варианты, кто покинет команду?

— Вы увидите нашу первую игру. Может, вы расскажете, какие могут быть варианты?

— Но у вас не примут участие сборники. Так бы я сказал.

— Игра покажет. Не будем опережать события. Мы работаем по факту.