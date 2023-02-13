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Сегодня, 20:09

Ротенберг — о победе над «Барысом»: «Обе команды показали яркую игру»

Мария Гусева
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» (6:4).

«Обе команды показали яркую игру. Надо отдать должное сопернику: хорошая команда, много мастеровитых игроков, праворуких игроков. Да, мы допустили ошибки, обязательно их разберем и будем сильнее. Хочу отметить, что это была командная победа. Сделали то, что отрабатываем весь сезон, с первой тренировки. Мы заслужили в следующей игре сыграть за Кубок Континента. Нам нужно много полезного взять из этого выезда. Есть хорошая пища для размышлений у нашего тренерского штаба», — приводит пресс-служба КХЛ слова Ротенберга.

СКА набрал 97 очков и сохраняет лидерство в турнирной таблице Западной конференции. «Барыс» остается на последнем месте в Восточной конференции, имея в активе 59 очков. Команда проиграла четыре из последних пяти матчей.

Источник: khl.ru
Хоккей
КХЛ
ХК Барыс
ХК СКА
Роман Ротенберг
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