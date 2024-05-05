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Сегодня, 11:08

Главный тренер СКА Ротенберг поздравил россиян с Пасхой

Алина Савинова
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Главный тренер СКА и «России 25» Роман Ротенберг опубликовал поздравление в честь праздника Пасхи.

В 2024 году православные отмечают Пасху 5 мая. В Великую Субботу, накануне праздника, происходит схождение Благодатного огня в храме Воскресения Христова в Иерусалиме (Израиль).

«Поздравляю всех православных с самым главным праздником — со Светлой Пасхой! Этот весенний праздник еще раз напоминает нам о том, что добро всегда побеждает зло, а жизнь — смерть. Давайте дарить друг другу только радость, совершать хорошие поступки, помогать тем, кто попал в беду, и творить добро. Пусть все помыслы будут чистыми, пусть тепло и счастье приходят каждый дом! Христос Воскресе!» — написал Ротенберг в своем Telegram-канале.

Пасха — главное церковное торжество года. Христиане празднуют воскрешение Иисуса Христа, которое символизирует победу жизни над смертью.

Хоккей
Роман Ротенберг
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