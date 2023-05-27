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Сегодня, 10:36

Ротенберг поздравил Санкт-Петербург с 320-летием: «Никогда не забываю, что я — петербуржец. Наш город — особенный»

Иван Торопцев
Корреспондент
Роман Ротенберг.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг поздравил Санкт-Петербург с днем города.

«С днем рождения, родной город! Горжусь тем, что родился в Ленинграде, и никогда не забываю о том, что я — петербуржец! Наш город — особенный. Его непростой климат закаляет характер, невероятный исторический центр учит ценить красоту, великая история напоминает о том, что Петербург достоин только побед, а богатая культура воспитывает настоящих ленинградских джентльменов.
Нам в СКА очень повезло, что мы имеем возможность защищать имя нашего города на льду. У нас уже получалось дарить городу настоящий праздник. Когда хоть один раз увидел сотни тысяч петербуржцев, которые вышли на Невский проспект и Дворцовую площадь, чтобы поздравить тебя с победой в Кубке Гагарина, всегда будешь мечтать о том, чтобы повторить этот момент. Именно поэтому мы всегда ставим перед собой максимальные задачи. С днем рождения, Петербург! Мы еще не раз порадуем тебя большими успехами!» — написал у себя в Telegram-канале Ротенберг.

Санкт-Петербург был основан ровно 320 лет назад, 27 мая 1703 года.

Источник: https://t.me/rotenberg81/1904
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
Роман Ротенберг
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