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Сегодня, 13:22

Главный тренер СКА Ротенберг поздравил сограждан с Днем России

Алина Савинова
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг опубликовал в своем Telegram-канале поздравление с Днем России.

Праздник, символизирующий день рождения современного государства, ежегодно отмечается 12 июня.

«С днем России! Всех граждан нашей страны, всех настоящих патриотов поздравляю с национальным праздником! У нас великая страна с долгой историей и богатейшей культурой. Россия — это и Александр Невский, и Петр Великий, и Александр Пушкин, Дмитрий Менделеев, и Юрий Гагарин, и Валерий Харламов, и многие другие герои, гении и труженики, которыми мы все гордимся. Россия — это мечта, вдохновение, честный труд, смелость и величие духа. Я горжусь тем, что родился и живу в России», — написал Ротенберг.

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Ротенберг с 2023 года также является главным тренером сборной по хоккею «Россия 25». В феврале Международная федерация хоккея (ИИХФ) продлила отстранение национальных команд России и Белоруссии от всех соревнований на сезон-2024/25.

Хоккей
КХЛ
Роман Ротенберг
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