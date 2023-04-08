Ротенберг: «Противостояние СКА и ЦСКА — это наша Суперсерия. Очень высокий уровень хоккея»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу над ЦСКА (3:1) в четвертом матче полуфинала Кубка Гагарина.

«Ребята сегодня молодцы. Полностью выполнили установку, хотя и произошло «черт побери» в первом периоде, — цитирует пресс-служба КХЛ Ротенберга. — Продолжаем дальше работать. 17 секунд между шайбами? Два хороших гола. У нас было много возможностей забить и раньше, реализацию голевых моментов надо улучшать. Почему вывели Гусева из состава? Это наши внутренние вопросы, без комментариев. Не дали сопернику сыграть в большинстве? Сработали ногами, действовали дисциплинированно. В этом ключ, в работе и дисциплине. Да, были ошибки, но разберем их. Как оценю игру Хуснутдинова и тех, кто вернулся в состав? Мы вернулись к составу, с которым мы начинали сезон, плюс-минус. Но сейчас плей-офф, здесь каждая победа командная, не будем никого выделять. Все подобные комментарии — после плей-офф. Противостояние с ЦСКА — классика нашего хоккея? Это Суперсерия. Обе команды играют здорово. Может, даже лучше, чем в НХЛ. Очень высокий уровень хоккея».

СКА сравнял счет в серии до четырех побед — 2-2. Пятая игра пройдет в Санкт-Петербурге и состоится 10 апреля, начало — в 19.30 мск.