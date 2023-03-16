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16 марта, 23:54

Ротенберг — о матче с «Торпедо»: «Мы искали ключ к победе, и мы его нашли»

Мария Гусева
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу над «Торпедо» (2:1 ОТ) в первом матче полуфинала Западной конференции Кубка Гагарина.

«Сегодня особая благодарность команде — держали удар, вырвали победу, — цитирует пресс-служба КХЛ Ротенберга. — И большая благодарность болельщикам, которые давали нам энергию. Продолжаем работать, все только начинается. Изменения в звеньях в третьем периоде — это поиск ключа к победе. Мы и по ходу сезона часто меняли сочетания. Это управление игрой. Мы искали ключ к победе, и мы его нашли. Серия с «Торпедо» это серия равных соперников? В КХЛ нет вообще слабых соперников, все сильные. Наше преимущество по силовым приемам сегодня? Все видели по ходу сезона, что мы всегда жестко играем. Мы ничего не меняем, мы только улучшаем. Можно ли назвать эту игру сбоем в работе системы СКА? Победителей не судят. Есть над чем работать. Работаем дальше».

Второй матч серии пройдет 18 марта в Санкт-Петербурге. Начало — в 17.00 по московскому времени.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/03/16/511287.html
Хоккей
ХК СКА
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Роман Ротенберг
Кубок Гагарина
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