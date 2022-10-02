Главный тренер «Сочи» оценил игру команды в матче с «Барысом»

Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» (4:5 ОТ).

— Хотелось бы поблагодарить свою команду, на мой взгляд, сыграли сегодня очень хорошо, организованно. Играли против сильного противника, «Барыс» хорошо действует дома — мы разбирали матч и почти не увидели ни одной слабой стороны. Доволен, что забили четыре, пропустили четыре. Есть над чем работать. Готовимся к следующей игре.

— Можно ли сказать, что сегодня вы максимум выжали из команды? Причем, моментов особо не было, но мастерство игроков...

— Знаете, тяжело сказать, повезло — не повезло, это же хоккей. Бывают игры, когда ты бросаешь 16 раз и не забиваешь, бывает, две забросил. Повторюсь, разбирали «Барыс», «Барыс» хорошо играет дома. Доволен своими ребятами, забили четыре, а в овертайме немножко не повезло — сделали одну ошибку, и противник воспользовался ею в итоге.

— Для болельщиков интересный матч — девять голов. А как за такой игрой с тренерского мостика наблюдать?

— Знаете, мы работаем для болельщиков. Если болельщикам интересно, значит мы тоже делаем свою работу хорошо.