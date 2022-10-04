Назаров: «Мы не в шахматы играем. Тут нельзя полотенце выкидывать и проигрывать»

Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала» (4:2).

«Хотел бы поблагодарить своих ребят, сложная игра. Мы все знаем, как на Дальнем Востоке сложно брать очки, тем более побеждать. Хорошо сыграли в обороне, где-то повезло в конце, пару штанг было. Рады победе, готовимся к следующему матчу.

Игра идет все 60 минут, нельзя выделять один период или пять последних минут. Мы не в шахматы играем. Тут нельзя полотенце выкидывать и проигрывать, или наоборот. Повторюсь, очень тяжело играть на Дальнем Востоке. Смена часовых поясов идет, без раскатки, непонятно, когда завтрак и обед, когда проснулись.

Дело в самоотдаче. Если ее не будет, победить не получится. Мы смотрим турнирную таблицу, видим существенное отставание от восьмерки. На выезде мы выиграли или дома — неважно. Ребята понимают ответственность, нужно приближаться к восьмерке, пытаться выиграть каждый матч», — приводит слова тренера сайт КХЛ.