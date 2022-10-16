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КХЛ

Сегодня, 21:45

Назаров: «Философия «Сочи» — постоянно вводить свежую кровь, молодежь. Давать шанс раскрываться»

Анна Горшкова
Корреспондент

Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров прокомментировал поражение от «Северстали» (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Хотел бы поблагодарить ребят — выполнили сегодня установку, попросил сыграть построже, поагрессивнее. Уже стало получаться лучше. Но реализация хромала. Сыграли сегодня очень строго в обороне, много не удалялись, но забили только в конце. И как следствие — проиграли игру. Ребята — молодцы, бились, выкладывались, претензий ни к кому нет.

Наша философия — постоянно вводить свежую кровь, молодежь. Давать шанс раскрываться. Когда молодые набирают очки — радуемся, значит, мы делаем все правильно. Ребята растут, им нужно раскрываться. Тигран Яруллин сыграл неплохой матч, отметился передачей — так держать!» — приводит слова Назарова сайт клуба.

«Сочи» занимает последнее, 11-е, место в турнирной таблице Запада. На счету команды 9 очков в 17 играх.

Источник: https://hcsochi.ru/media/news/andrey-nazarov-postoyanno-budem-vvodit-molodyezh-davat-parnyam-shans/
ХК Северсталь
ХК Сочи
Андрей Назаров
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