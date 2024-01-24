Тренер «Сочи» Кокорев — о плей-офф КХЛ: «Середнячки могут навязать хорошую борьбу и побороться за Кубок»

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Кокорев в интервью «СЭ» оценил шансы команд-середняков на выигрыш Кубка Гагарина.

— В августовском турнире разлетелась ваша фраза о цели «Сочи» на сезон — Кубке Гагарина. Не жалеете сейчас о своих словах?

— Не жалею. Надо выходить на лед и ничего не бояться. У каждого хоккеиста и тренера должна быть цель выиграть Кубок Гагарина. Это мечта каждого в КХЛ. Если начинать чемпионат только с мыслью о попадании в плей-офф, то это неправильно. Цель — всегда Кубок. Я не жалею, что так сказал. Буду идти к этой цели. Не знаю, сколько для этого понадобится времени. Если твоя цель — только остаться на работе и подписать новый контракт, разве это цель? Надо стремиться к победам.

— Вашу философию сложно доносить до игроков? В «Сочи» хорошая инфраструктура, но больших задач команда не решает. К контракту в клубе некоторые могут отнестись как к подарку судьбы.

— Все внутри нас. В Северной Америке много примеров, когда молодая команда выходит в плей-офф с последнего места и может выиграть Кубок. Все дело в нас самих. Если мы захотим этого, если будем сражаться в каждой игре, то эта цель станет ближе. Если будем сдаваться и опускать руки, то тяжело что-то выиграть. А город не важен. Конечно, свои нюансы есть. Мы третья команда лиги по перелетам. Поездки тяжелые. Мы прилетаем всегда ночью, следующий день разбит. Это минус. Я лично спокойно отношусь к солнцу и морю. Где бы мы ни были, надо стремиться к большим целям в жизни.

— В КХЛ слабо представляется сценарий, когда команда, вышедшая в плей-офф с последнего места любой конференции, выиграет Кубок Гагарина.

— Надо ломать стереотипы.

— Разве это реально?

— А почему нет? Почему в НХЛ это реально, а у нас нет?

— В НХЛ платежные ведомости команд очень близки, соответственно, и возможности равны.

— Согласен. Но если грамотно подойти к плей-офф, то все возможно. Плей-офф — другой хоккей, другой турнир. Можно выигрывать в овертаймах и пройти топового соперника. Дальше — то же самое. Все возможно в хоккее. Конечно, у нас сразу видны топовые команды, но надо ломать стереотипы. Почему бы и нет? Середнячки могут навязать хорошую борьбу и побороться за Кубок.

После 54 матчей «Сочи» с 38 очками занимает последнее место на «Западе».