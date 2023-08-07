Сегодня, 22:21
Главный тренер «Сочи» Дмитрий Кокорев прокомментировал поражение от «Адмирала» (0:5) на турнире Sochi Hockey Open.
«Вчера потеряли много эмоций и сил. Сегодня ничего не получилось. Настраивались, но, к сожалению, не получилось. Против нас играла хорошая команда с хорошей обороной, которую не получилось взломать. Игра повернулась не в нашу сторону. Получили много информации. Есть над чем работать», — сказал Кокорев после матча.
«Адмирал» набрал шесть очков в трех матчах и досрочно стал победителем Sochi Hockey Open. 8 августа команда сыграет с «Авангардом».