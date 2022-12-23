Главный тренер «Сочи» оценил дебют 18-летнего Мичкова за команду

Главный тренер «Сочи» Сергей Светлов оценил дебют нападающего Матвея Мичкова за команду в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (0:3).

— Не совсем все получилось так, как мы хотели, можно было кое-каких в звеньях сделать перестановки, новые игроки появились, травмированные поправились, которых нужно ставить. Были перестановки, и не все из задуманного получилось. Конечно, очень большие вопросы к сегодняшнему большинству — очень много было у нас большинства, но хороших угроз мы не создали. Есть над чем работать. Считаю, что сегодняшнее большинство — это тот момент, который не позволил нам хорошо сыграть. Если не забивать, то сложно выигрывать. Желание было, настрой был, ребята старались, ребята работали, да, не все получалось. Будем работать дальше, думаю, игроки найдут взаимопонимание. Времени мало было кому-то что-то объяснить, но тем не менее, думаю, найдем в ближайшее время пути к правильным сочетаниям, правильным пятеркам, и игра у нас станет лучше.

— Первую игру за вашу команду провели Вадим Кудако и Матвей Мичков. Как оцените их дебют?

— После поражения сложно давать оценку. Конечно, им сложно — они только приехали, другой город, пока полноценных тренировок с нами еще не провели. По первому впечатлению — нормально. Не скажу, что совсем здорово и хорошо, но нужно время потерпеть, игрокам нужно в коллектив влиться и получить понимание о хоккее, в который мы играем. В целом больших претензий к ним нет.

— К вам в команду пришел Иван Дидковский. Когда ожидать его дебют?

— Он только вчера прибыл, его еще не было в основном составе, он сегодня только первую тренировку на льду провел. Посмотрим, подумаем, у нас время до завтра есть. Может быть, в следующей игре его и увидим.

— Как бы вы оценили психологическое состояние команды? Все-таки, тринадцатое поражение кряду.

— Конечно, не очень хорошее, тринадцатое поражение подряд — это тяжелый момент. Мы учимся, работаем. Видим, что есть ошибки, есть неуверенность, есть свои сложности. Мы боремся, пытаемся найти пути выхода из кризиса, стараемся ребят мотивировать, индивидуально с ними общаемся, стараемся все усилия приложить, чтобы их из этой психологической ямы вытащить. Нужна хорошая игра и победа.

— Приближается дедлайн. Ваша команда уже обменяла Андрея Алтыбармакяна. Если поступит предложение на других лидеров, например, на Гормли, Феоктистова, Третьяка, отпустите их или попытаетесь сохранить?

— Я никого отпускать не хочу. У нас есть ребята, с которыми у нас подписаны контракты, я хочу, чтобы они у нас и играли.