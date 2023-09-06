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Сегодня, 22:19

Тренер «Сочи» о сенсационной победе в Казани: «На «Ак Барс» никого дополнительно настраивать было не нужно»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Главный тренер «Сочи» Дмитрий Кокорев прокомментировал победу команды над «Ак Барсом» (3:1) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Начали хорошо, поймали свою игру, нить игры. Все периоды выходили, сражались за каждый момент, за каждую шайбу. Разбирали «Ак Барс» очень тщательно, понимали, что команда очень стильная, договорились, что надо сыграть без ошибок. И у нас получилось.
В нашей команде никого не надо было настраивать на такую игру, они понимали, что выходят против серьезных ребят. Перед матчем зашел в раздевалку — у всех горели глаза. Отчасти удаления были от переизбытка эмоций, хотели допустить как можно меньше моментов возле своих ворот, торопились, клюшки в ноги... Но это игра. Самое главное, что мы выстояли.
В прошлых матчах у нас было много моментов, но мы не забивали. Видно было, что игра есть, но не можем забросить. А в другую сторону нелепые шайбы залетали. Сегодня же все сложилось, как должно было быть», — сказал Кокорев, — сказал Кокорев.

«Сочи» одержал первую победу в сезоне-2023/24, команда занимает девятое место в таблице Западной конференции с 2 очками в 3 матчах.

Сочинцы проведут следующую игру 9 сентября на выезде против московского «Динамо».

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ХК Сочи
Дмитрий Кокорев
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