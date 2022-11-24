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24 ноября, 19:45

Светлов — о работе в «Сочи»: «Повышаю голос не для того, чтобы обидеть или отчитать ребят, а для мотивации»

Главный тренер «Сочи» Светлов объяснил, зачем повышает голос на хоккеистов во время матчей
Михаил Скрыль
Корреспондент
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Главный тренер «Сочи» Сергей Светлов в интервью «СЭ» объяснил, зачем повышает голос на игроков во время матчей.

— На скамейке во время матчей можно часто увидеть вас повышающим голос и пытающимся завести игроков. Это один из ваших инструментов работы?

— Если я отдаю часть своей энергии ребятам, то они частично могут ее принять. Я их не ругаю, а мотивирую: чтобы шли в борьбу, чтобы не сдавались, чтобы выигрывали единоборства. Эмоциональные слова помогают ребятам. Я не ругаю их за ошибки, а стараюсь подбодрить, чтобы они не опускали руки и голову.

— Был хотя бы один матч или период, когда вы не повышали голос на команду?

— Конечно. Если ребята хорошо играют, матч удается, то кричать никому не надо. А когда что-то не получается, можно повысить голос. Но это делается не для того, чтобы обидеть или отчитать ребят, а для мотивации.

— А сами игроки это понимают?

— Я же все проговариваю словами. Слова тоже имеют значение. Важен не тембр голоса, а слова. Думаю, они все понимают. Стараюсь к каждому игроку подобрать свой ключ. Кого-то поругать, кого-то похвалить. Во время матча это не всегда получается. Мы разговариваем и после игр. Одному игроку нужен пряник, другому — кнут. Это нормально.

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