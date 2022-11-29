Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Хоккей

Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

29 ноября, 23:32

Светлов: «У нас молодая команда, мы находимся в стадии обучения»

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Сочи» Сергей Светлов оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против СКА (2:5).

— В такой игре могли зацепиться за результат, когда в третьем периоде счет стал 3:2. Но у нас молодая команда, мы находимся в стадии обучения. Ребятам еще трудно переламывать такие игры. В целом мы неплохо смотрелись на фоне одной из лучших команд КХЛ. Игра была быстрая, агрессивная, две шайбы забили, могли забивать и больше. Повторю, у нас много молодых ребят, они еще учатся. Но именно они наше будущее, на сегодняшний момент это неплохие инвестиции в хоккейный клуб «Сочи». СКА ошибок не прощает. Они реализовали все свои шансы. Но в целом содержательная была игра с нашей стороны. Мы на пути прогресса, на пути становления молодых ребят.

— Как будете отмечать первого декабря День хоккея?

— Нам пока не до праздников. Возможно, что-нибудь придумаем. Честно скажу, что нет времени даже чемпионат мира по футболу посмотреть, только отдельные моменты смотрю, красивые голы в спортивных новостях. Игры идут через день, тяжело найти на что-то время, кроме своей команды.

Источник: https://hcsochi.ru/media/news/sergey-svetlov-my-neplokho-smotrelis-na-fone-odnoy-iz-luchshikh-komand-kkhl/
ХК СКА
ХК Сочи
Сергей Светлов
0
Читайте также
Английский журналист и писатель Джонатан Уилсон сравнил Стрельцова и Холанна
Одиозный руководитель украинского футбола арестован: у него нашли дом за 5 миллионов долларов, а он называет дело против себя «русским следом»
Британцев предупредили о возможной необходимости снизить электропотребление
МИД Латвии предложил Киеву атаковать аэродромы РФ
В раде назвали размер государственного долга Украины
Как отметить День матери
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Главный тренер «Куньлуня»: «Есть такие команды, у которых большой бюджет, глубокий состав — против них всегда сложно играть»

Роман Ротенберг: «Тяжелая игра для нашего вратаря. Это его первая победа в нашей команде»