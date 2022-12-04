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Сегодня, 21:51

Светлов — о матче с ЦСКА: «По многим компонентам не уступали сопернику, это была содержательная игра»

Алина Савинова
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Главный тренер «Сочи» Сергей Светлов оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ С ЦСКА (2:4).

«Хорошая, быстрая, интересная игра. По многим компонентам не уступали сопернику. Вели в счете, забили в большинстве, это была содержательная игра. Но немного не дотерпели в концовке. Жалко, что мы сегодня без очков»,

Также он прокомментировал дебютное выступление Никиты Ващенко в КХЛ за «Сочи».

«Дебютная игра Ващенко? Нормально сыграл. Еще не успел с ним толком пообщаться, объяснить как мы играем, что мы делаем, но мальчишка нормально вошел в игру, достойно для первого раза смотрелся. После возвращения с Кубка Вызова Уткина не выпускали до третьего периода — понимали, что ребята вернулись рано утром из Челябинска, вчера играли. Переодели в запас, но в третьем периоде надо было встряхнуться, поэтому подключили его к игре», — добавил тренер.

Клуб из Сочи занимает последнее место в турнирной таблице Западной конференции (16 очков). 6 декабря команда сыграет с «Нефтехимиком». Начало игры — в 19.00 по московскому времени.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/12/04/506481.html#game881671
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