Светлов — о матче с ЦСКА: «По многим компонентам не уступали сопернику, это была содержательная игра»

Главный тренер «Сочи» Сергей Светлов оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ С ЦСКА (2:4).

«Хорошая, быстрая, интересная игра. По многим компонентам не уступали сопернику. Вели в счете, забили в большинстве, это была содержательная игра. Но немного не дотерпели в концовке. Жалко, что мы сегодня без очков»,

Также он прокомментировал дебютное выступление Никиты Ващенко в КХЛ за «Сочи».

«Дебютная игра Ващенко? Нормально сыграл. Еще не успел с ним толком пообщаться, объяснить как мы играем, что мы делаем, но мальчишка нормально вошел в игру, достойно для первого раза смотрелся. После возвращения с Кубка Вызова Уткина не выпускали до третьего периода — понимали, что ребята вернулись рано утром из Челябинска, вчера играли. Переодели в запас, но в третьем периоде надо было встряхнуться, поэтому подключили его к игре», — добавил тренер.

Клуб из Сочи занимает последнее место в турнирной таблице Западной конференции (16 очков). 6 декабря команда сыграет с «Нефтехимиком». Начало игры — в 19.00 по московскому времени.