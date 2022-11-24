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КХЛ

24 ноября, 19:15

Светлов — о возвращении в КХЛ: «Дача и огород — это не мое. Люблю эмоции»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Главный тренер «Сочи» Сергей Светлов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возвращении к работе в КХЛ. 61-летний специалист возглавил клуб в конце октября.

— Заметно, что вы горите работой. Счастливы, что вернулись к делу? Многие в вашем возрасте выбирают дачу, огороды.

— Я люблю свою работу. Она — часть моей жизни. Может быть, даже большая часть жизни. Дача и огород — это не мое. Люблю эмоции. А хоккей — это и есть эмоции, борьба, жизнь. Это же прекрасно!

— Вы активно участвуете в тренировочном процессе. Это свойственный вам стиль, или просто понимаете, что команде сейчас надо объяснять все на пальцах?

— Так должно быть в любой команде и с любыми игроками. Если не все правильно выполняют задание, то надо объяснить, показать. У нас много ребят, которые неплохо играют, и мы хотим сделать их лучше. Конечно, наша команда молодая. Ребят надо больше обучать, подсказывать. Если есть возможность — а я пока еще могу, — то делаю это на собственном примере. Для тренера важно не только говорить, но и показывать. Ребята увидят и закрепят это.

Сергей Светлов. «Огород — не мое. Люблю эмоции». Олимпийский чемпион вернулся в КХЛ и возглавил аутсайдера

ХК Сочи
Сергей Светлов
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