Светлов: «Нам нужна победа, она дает крылья для дальнейшей работы»

Главный тренер «Сочи» Сергей Светлов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо» (3:4 ОТ).

— Игра была напряженная, интересная. Видно, что противник доминировал, мы хорошо оборонялись. Ребята старались — третья игра на выезде, моментами выдалась тяжелая. 3:1 вели, нам немного до конца не хватило. К сожалению, наш вратарь получил травму, не смог до конца доиграть, пришлось ставить нашего холодного вратаря, где-то немножко не повезло. В целом содержание игры хорошее, ребята работают.

— Вы упомянули, что Михаил Бердин получил травму. Как он себя чувствует?

— Пока не знаю, врачи посмотрят — скажут, не мог он матч до конца доиграть.

— Не было ли желания взять тай-маут перед тем, как заменить голкипера, чтобы у Третьяка было больше времени сконцентрироваться?

— Все получилось спонтанно, быстро, мы до этого получили от судьи замечание, что не совсем быструю смену делали. Действительно, может быть нужно было взять 30 секунд, чтобы Максим хоть немного подвигался. Наверное, где-то пропустили этот момент, можно было бы сделать. Немного проспали.

— С этого выезда команда везет два очка. Можно ли сказать, что понемногу наладилась игра?

— Победа всегда лучше, чем поражение. Нам нужна победа, она дает крылья для дальнейшей работы.

— Через два дня у вас игра с «Локомотивом», на что планируете потратить это время?

— Поездка все-таки была нелегкая, дадим завтра свободный от занятий день. Ребята отдохнут, дома побудут, а послезавтра — работаем и вперед, на игру.