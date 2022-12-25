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Сегодня, 20:33

Светлов: «В лице Мичкова «Сочи» получил хорошую помощь»

Светлов похвалил Мичкова после матча с «Ак Барсом»
Руслан Минаев
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Главный тренер «Сочи» Сергей Светлов подвел итог поражению от «Ак Барса» (3:4 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Думаю, игра была интересная, быстрая, хорошая. Видно, что ребята играли с полной самоотдачей, забили три гола. Хорошо, что забили в концовке вшестером, нужный гол для мотивации команды, для настроения — можем бороться с топовыми командами. Буллиты — своеобразный момент, могли на пару голов побольше забить. Спасибо игрокам за самоотдачу и болельщикам за атмосферу. Потихоньку набираем обороты, молодежь потихоньку прогрессирует. Буллиты — это все-таки не лотерея, а больше мастерство.

Что касается Мичкова, перед первой игрой почти не было времени с ним поработать. В этом матче он выступал в другом сочетании, отметили его хорошую игру — и гол забил, и буллит. Считаю, что в его лице наша команда получила хорошую помощь.

В последних матчах вратари хорошо играют, с возвращением Бердина не будет головной боли. У нас собирается классная бригада вратарей», — цитирует Светлова пресс-служба КХЛ.

В составе сочинцев в этом матче дебютную шайбу забросил нападающий Матвей Мичков. 18-летний Мичков стал самым молодым автором гола в истории ХК «Сочи». Он отличился в возрасте 18 лет и 16 дней.

КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Сочи
Матвей Мичков
Сергей Светлов
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