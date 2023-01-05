Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 20:19

Светлов расстроен тем, что Мичков не реализовал буллит в концовке матча с ЦСКА

Ана Горшкова
Корреспондент
Сергей Светлов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Главный тренер «Сочи» Сергей Светлов прокомментировал поражение от ЦСКА (0:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«В целом игра была интересной, быстрой. Немного у нас был неудачный второй период. Было видно мастерство соперника. Жаль, что не реализовали буллит в концовке. Ребята старались, боролись, жаль, что не забили. Третьяк очень достойно сыграл, ему похвала за хорошую игру. Почему дали Мичкову исполнить буллит? Мы тренируем буллиты, видим, как ребята бросают. Мичков всегда хорошо исполняет броски, у него есть чутье. Планом «Б» был Петьков, который заработал на себе буллит», — приводит слова Светлова сайт КХЛ.

«Сочи» занимает 11-е место на «Западе», набрав 18 очков в 46 матчах. Следующую игру команда проведет 8 января дома против СКА.

Источник: КХЛ
КХЛ
ХК Сочи
ХК ЦСКА (Москва)
Матвей Мичков
Сергей Светлов
5
1
Читайте также
«Щелкунчик» без Ягудина и Авербуха. Как проходят ледовые шоу в регионах?
«Русский виртуозно владеет левой ногой!» Итальянские журналисты в восторге от Миранчука
Путин поручил ввести режим прекращения огня по всей линии фронта с 6 по 7 января
Генсек ООН решил расформировать миссию по расследованию удара ВСУ по Еленовке
Галкин выкрикнул националистический лозунг на концерте в Дубае
Гидрометцентр предупредил о морозах до –53 градусов в ряде регионов РФ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Федоров заявил, что недоволен реализацией моментов в матче с «Сочи»