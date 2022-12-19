Светлов о поражении от «Локомотива»: «Игра такая футбольная, «на тоненького»

Главный тренер «Сочи» Сергей Светлов пообщался с журналистами после окончания матча регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (1:2).

— Игра в целом была интересная, напряженная. Игра такая футбольная, «на тоненького» — 2:1. Нам чуть-чуть не хватило. Содержание игры было хорошее, но и ошибки были — не без этого. Мы прибавляем, растем, много молодежи, которая получает опыт в КХЛ. Приятно слышать, что молодежь растет, добавляет, видно перспективу, находят моменты, проявляют себя, но иногда и выпадают. Но считаю, что лицо мы держим и не разваливаемся, это самое важное. Хочется сказать спасибо нашим болельщикам, которые нас поддерживают даже в такой ситуации, когда у нас идет серия поражений. Конечно, с очками сложно, но нас поддерживают, приходят на матчи, за что болельщикам большое спасибо.

— Вы поздно приехали в Ярославль. Сказалось ли это на сегодняшней игре команды?

— Конечно, можно как угодно эту ситуацию рассматривать. Может мы и неидеально подготовились, но я считаю, что большой роли это не сыграло. Ребята сражались, показывали хорошую игру. Конечно, может нам этого немножко не хватило.

— Чего не хватило все-таки команде для того, чтобы добиться положительного результата?

— Может быть, чуть везения. Везет тому, кто везет. Наверное, где-то мы не заслужили. В целом до конца играли, шесть на пять были моменты, могли забить в концовке. Считаю, что команда показала хорошую, достойную игру, тем более, у вас в гостях всегда приятно играть — хорошая атмосфера, хорошая публика, классная, мастеровитая команда, которая показывает хорошую игру. На этом уровне мы неплохо смотрелись.