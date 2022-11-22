Светлов: «Есть масса вопросов к нашему сегодняшнему составу, поскольку много ребят болеет»

Главный тренер «Сочи» Сергей Светлов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (1:4).

«Конечно, противники нас опережали. Были быстрее и более собранными. У нас было многовато неоправданных удалений, они поломали нам игру.

Есть масса вопросов к нашему сегодняшнему составу, поскольку много ребят болеет. Уткин дебютировал нормально, понравился, мальчишка неплохой. Он только пришел, вчера успели провести лишь одну тренировку. Впечатление произвел неплохое, ошибок не делал. Жаль, что начал с поражения. Тем не менее, парень перспективный, с ним можно работать. Ждем от него качественной игры», — цитирует тренера сайт КХЛ.