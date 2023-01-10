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КХЛ

10 января, 23:33

Главный тренер «Сочи» о 20-м поражении подряд: «Упрекнуть ребят в отсутствии самоотдачи не могу»

Главный тренер «Сочи» Светлов высказался о 20-м поражении подряд в КХЛ
Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
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Главный тренер «Сочи» Сергей Светлов высказался о поражении от «Витязя» (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Сочинцы проиграли 20-й матч подряд, установив антирекорд лиги по количеству поражений подряд.

«В последних двух матчах ребята очень много эмоций отдали. Сегодня игра тоже была нелегкая, соперник был очень хорош, очень мотивирован против нас. И атаки были, и контроль шайбы — непросто игра нам давалась. Тем не менее, ребята с настроением поиграли. Не все получалось, были ошибки, которые нам противник организовал, но мы редко создавали столько моментов, как сегодня. И «1 в 0» выходили, и «3 в 1» несколько раз — было много шансов, чтобы забить голы, шайба по ленточке каталась. Упрекнуть ребят в отсутствии самоотдачи не могу, мастерства или еще чего-то скорее не хватает. Матвей Мичков забивает хорошими бросками, молодежь у нас играет и получает больше времени. Прогресс именно молодежи есть, дальше работаем, есть много моментов, с которыми нужно поработать. Сейчас сложный период, стараемся уделять больше внимания мастерству. Нам сегодня этого не хватает, работаем дальше», — приводит слова Светлова официальный сайт лиги.

«Сочи» идет последним в Западной конференции, набрав 18 очков в 48 матчах. «Витязь» — шестой после 49 игр — 54 очка.

Источник: Официальный сайт КХЛ
КХЛ
ХК Витязь
ХК Сочи
Сергей Светлов
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