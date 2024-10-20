Главный тренер «Сочи» Зубов: «Мокрушев получил не такую серьезную травму, как показалось сперва»

Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов прокомментировал травмы форварда Дениса Венгрыжановского и защитника Данила Мокрушева в матче FONBET Чемпионата КХЛ с ЦСКА (4:3 Б).

«Денис Венгрыжановский вернулся на лед, поступок мужественный, спасибо ему. Данил Мокрушев получил травму, ему попали коньком в лицо, наложили швы, потерял два зуба. Он сегодня остается в Москве. Но мы довольны, что все же он получил не такую серьезную травму, как показалось сперва», — приводит пресс-служба армейцев слова Зубова.

Сочинский клуб одержал победу над ЦСКА впервые за восемь лет. В 34 очных встречах команд из 35 победа оставалась за армейцами. Последний и единственный раз московский клуб уступал «леопардам» 4 января 2016 года (1:2).