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Сегодня, 22:35

Главный тренер «Сочи» Зубов о победе над СКА: «Настрой предрешил все»

Алексей Михайлов
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Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов прокомментировал победу над СКА (5:2) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

— Хорошая игра. Рады, что получили два очка. СКА — грозный соперник, топовая команда. Настрой предрешил все. Хороший экзамен для нашей команды.

Схемы благодаря прошлой работе в СКА? Нет, какие схемы? Есть видео, есть игра, есть специальные программы. Год от года все меняется. Другие люди, другие схемы. Поэтому мы готовимся просто день ото дня, — передает слова Зубова корреспондент «СЭ».

«Сочи» прервал четырехматчевую серию поражений, в то время как СКА проиграл четвертую встречу подряд. Питерцы (32 очка после 25 игр) опустились на третью позицию в турнирной таблице Западной конференции. Клуб из Сочи (18 баллов в 22 играх) располагается на последней строчке.

Сергей Зубов
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