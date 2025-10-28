Видео
28 октября, 23:54

Жамнов — о дерби с ЦСКА: «В третьем периоде у некоторых игроков «Спартака» пошла трясогузка»

Алина Савинова

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов после матча FONBET чемпионата КХЛ с ЦСКА отметил, что в игре красно-белых пока наблюдается много пробелов.

Во вторник спартаковцы на своем льду обыграли армейцев со счетом 3:2. Победную шайбу за 40,8 секунды до конца основного времени забросил Адам Ружичка.

«Дерби есть дерби. Победа в таких матчах очень важна, особенно над таким соперником, как ЦСКА. Третий период складывался не так, как мы хотели бы, появилась нервозность, у некоторых игроков пошла трясогузка. Хорошо, что была рекламная пауза, она помогла, поговорили с ребятами. У нас все равно еще много пробелов везде. Даже ведя в счете и играя правильно, все равно потом начинаем делать вещи, которые мы не просим у игроков», — приводит пресс-служба КХЛ слова Жамнова.

«Спартак» набрал 25 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. Следующий матч красно-белые проведут 2 ноября на выезде против «Сочи».

Источник: Официальный сайт КХЛ
