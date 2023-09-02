Жамнов объяснил поражение «Спартака» от «Куньлуня»

Сегодня, 20:20
Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал домашнее поражение от «Куньлуня» (3:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Я сказал команде после игры, что сегодня ребята делали все, что не нужно делать. Надо отдать должное сопернику и поздравить их с победой. Но при всем уважении к этой команде, игру мы скорее проиграли сами. Разница по сравнению с матчем на Кубке Мэра была только со стороны нашей команды — плохое начало, о чем мы уже не раз говорили. Проспали старт игры и получили гол в первой же контратаке. Думаю, что у многих было волнение, кто-то «перегорел». Никто не говорит, что мы проиграли из-за этого — нет, мы проиграли и виноваты сами, у нас есть время проанализировать и исправить эти ошибки. Все у нас будет нормально, местами ребята показывают ту игру, которую мы просим от них — но сегодня были такие моменты, когда нашу команду было просто не узнать. Ребята все это прекрасно понимают: те вещи, которые они делают неправильно — постараемся это убрать к следующей игре», — приводит слова тренера официальный сайт красно-белых.
4 сентября «Спартак» сыграет дома с «Северсталью», «Куньлунь» в этот же день примет «Сочи».
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Северсталь
|1
|1
|0
|2
|2
|Куньлунь
|1
|1
|0
|2
|3
|СКА
|1
|1
|0
|2
|4
|Динамо Мн
|1
|1
|0
|2
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|7
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|8
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|9
|Витязь
|1
|0
|1
|0
|10
|Сочи
|1
|0
|1
|0
|11
|ЦСКА
|1
|0
|1
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|1
|1
|0
|2
|2
|Амур
|1
|1
|0
|2
|3
|Сал. Юлаев
|1
|1
|0
|2
|4
|Трактор
|1
|1
|0
|2
|5
|Авангард
|1
|1
|0
|2
|6
|Автомобилист
|1
|1
|0
|2
|7
|Нефтехимик
|1
|0
|1
|1
|8
|Металлург Мг
|1
|0
|1
|1
|9
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|10
|Барыс
|1
|0
|1
|0
|11
|Лада
|1
|0
|1
|0
|12
|Сибирь
|1
|0
|1
|0
|2.09
|14:00
|
Спартак – Куньлунь
|3 : 4
|2.09
|14:00
|
Авангард – Сибирь
|2 : 1
|2.09
|14:00
|
Барыс – Сал. Юлаев
|2 : 3
|2.09
|15:00
|
Автомобилист – Металлург Мг
|3 : 2 ОТ
|2.09
|16:00
|
Лада – Трактор
|1 : 2
|2.09
|17:00
|
Динамо – СКА
|1 : 2
|2.09
|17:00
|
Витязь – Амур
|2 : 4
|2.09
|17:00
|
Северсталь – Сочи
|6 : 3
|2.09
|17:30
|
Нефтехимик – Динамо Мн
|4 : 5 ОТ