Борис Миронов: «Буллиты — «русская рулетка», соперник оказался сегодня удачливее»

Главный тренер «Спартака» Борис Миронов оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя» (1:2 Б).

«На протяжении всего матча команды держали друг друга в тонусе. Так сложилось, что 1:1 — в овертайме могли забить при смене вратаря, не попали в пустые ворота... Да, мало голов, но азарт присутствовал. Буллиты — «русская рулетка», соперник оказался сегодня удачливее.

Мы не думали о «реваншах», на каждую игру выходим только с одной целью — победить, вне зависимости от прошлых матчей. Конечно, мы разбирали соперника, чтобы не допустить ошибок прошлого матча, неделю назад — что-то сегодня получилось, забили в большинстве.

Конечно, нужно забивать больше, как только забиваем 3-4 шайбы — то выигрываем, одного гола нам мало, будем концентрироваться на реализации моментов.

Подтащили сегодня оба вратаря — как говорится, это «половина команды». Наши ребята уверены в Патрике — знают, что он будет ловить и эта уверенность передается всей команде. Конечно, ответственность за результат у нас коллективная, выигрываем и проигрываем все вместе. Послезавтра встретимся с «Витязем» вновь, будем готовы!» — приводит слова тренера сайт красно-белых.