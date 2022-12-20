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КХЛ

20 декабря, 23:34

Гришин — о поражении от «Динамо»: «Жалко, что счет крупный для нас»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Спартака» Игорь Гришин оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Динамо» (2:5).

«Поздравляю соперника с победой. Получилась очень хорошая и интересная игра. Жалко, что счет крупный для нас.

Неудачно начали, сразу с двух удалений. «Динамо» молодцы, два момента реализовали. Мы не сдавались, старались переломить игру, почти это удалось. Во втором периоде нужно было быть чуть агрессивнее в бросковой активности и под воротами.

Третий период... Так сложилось, что соперник вышел более агрессивно настроенным. Мы сегодня проиграли в бросковой активности защитников и под воротами. Еще раз соперника с победой», — цитирует тренера сайт бело-голубых.

Источник: https://dynamo.ru/news/229853-aleksey_kudashov____ne__effektno__no__effektivno__
ХК Динамо (Москва)
ХК Спартак (Москва)
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