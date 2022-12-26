Гришин: «Заслуженная победа «Локомотива», очень организованная команда и всегда тяжело против них играть»

Главный тренер «Спартака» Игорь Гришин оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (1:2).

«Заслуженная победа «Локомотива», очень организованная команда и всегда тяжело против них играть. Сегодня нам тоже не удалось показать в атаке то, что мы тренируем — соперник строго играет в обороне и атакует очень остро.

Для того, чтобы преодолевать эту оборону мало контролировать шайбу по периметру — надо рисковать, стараться обыгрывать. К сожалению, сегодня у нас этого не получилось — вроде бы провели большое время в зоне атаки, но много моментов мы создать не смогли», — приводит слова тренера сайт красно-белых.

«Локомотив» с 62 очками в 44 встречах занимает второе место в таблице Западной конференции, «Спартак» потерпел пятое поражение подряд и с 46 очками идет шестым.