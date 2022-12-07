Игорь Гришин: «Шестиматчевая победная серия не может являться грузом. Ребята получали удовольствие от побед вот и все»

Сегодня, 00:08
Главный тренер «Спартака» Игорь Гришин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (2:3).
«Хорошо начали, но проиграли, к сожалению. Противник перехватил инициативу. Нарушили игровую дисциплину, потеряли ритм — вот и результат. В концовке была равная игра, но противник забил, а время кончилось.
Шестиматчевая победная серия не может являться грузом. Нет никакого груза. Ребята получали удовольствие от побед вот и все. Да, сегодня не получилось. Но прошлые победы не повлияли на сегодняшний результат.
Егор Савиков не играл, так как дали ему возможность передохнуть", — приводит слова тренера сайт КХЛ.