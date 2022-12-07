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КХЛ

Сегодня, 00:08

Игорь Гришин: «Шестиматчевая победная серия не может являться грузом. Ребята получали удовольствие от побед вот и все»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Спартака» Игорь Гришин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (2:3).

«Хорошо начали, но проиграли, к сожалению. Противник перехватил инициативу. Нарушили игровую дисциплину, потеряли ритм — вот и результат. В концовке была равная игра, но противник забил, а время кончилось.

Шестиматчевая победная серия не может являться грузом. Нет никакого груза. Ребята получали удовольствие от побед вот и все. Да, сегодня не получилось. Но прошлые победы не повлияли на сегодняшний результат.

Егор Савиков не играл, так как дали ему возможность передохнуть", — приводит слова тренера сайт КХЛ.

Источник: https://spartak.ru/news/matches/skazhem-spasibo-spartaku-za-pobednuyu-seriyu/
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Спартак (Москва)
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