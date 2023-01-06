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КХЛ

Сегодня, 21:44

Гришин: «Торпедо» — самая интересная команда, против которой мы играли»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Спартака» Игорь Гришин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» (2:5).

«Большое спасибо «Торпедо» за игру. За то время, которое я работаю в КХЛ, это самая интересная команда, против которой мы играли.

«Торпедо» заслуженно сегодня нас обыграло, потому что они были быстрее, точнее и гораздо лучше взаимодействовали между собой. «Торпедо» заставляло нас ошибаться своей быстрой игрой в пас и быстрыми перемещениями.

К сожалению, наши игроки оказались несконцентрированы в тех моментах, когда нам забивали голы. Сбила нас с игры первая пропущенная шайба, которая прилетела откуда-то сверху. Мы тоже стремимся к атакующему хоккею. Знали, что «Торпедо» идет агрессивно в атаку большими силами. Но при хорошем перехвате шайбы можно убегать в контратаку тоже большими силами. И в начале первого периода это было, но исполнение атак сходу было не том уровне, на котором надо», — приводит слова тренера сайт КХЛ.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/01/06/507893.html
ХК Спартак (Москва)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Игорь Гришин
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