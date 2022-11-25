Гришин — о победе над «Барысом»: «Трудновато входили в игру, соперники были агрессивнее и быстрее»

Главный тренер «Спартака» Игорь Гришин прокомментировал победу над «Барысом» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Мы трудновато входили в игру, соперники были агрессивнее и быстрее. То, что мы много играли в позиционных атаках, а забили в контратаке — не парадокс, мы работаем над быстрым переходом. Атака сходу должна завершаться броском», — приводит слова Гришина сайт КХЛ.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Запада с 39 очками в 36 матчах. 27 ноября красно-белые на выезде сыграют с «Трактором».