Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Хоккей

Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 20:30

Гришин — о победе над «Барысом»: «Трудновато входили в игру, соперники были агрессивнее и быстрее»

Анна Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Спартака» Игорь Гришин прокомментировал победу над «Барысом» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Мы трудновато входили в игру, соперники были агрессивнее и быстрее. То, что мы много играли в позиционных атаках, а забили в контратаке — не парадокс, мы работаем над быстрым переходом. Атака сходу должна завершаться броском», — приводит слова Гришина сайт КХЛ.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Запада с 39 очками в 36 матчах. 27 ноября красно-белые на выезде сыграют с «Трактором».

Источник: КХЛ
КХЛ
ХК Барыс
ХК Спартак (Москва)
Игорь Гришин
0
Читайте также
ФИФА разрешила радужные флаги на ЧМ-2022, но запретила англичанам костюмы крестоносцев. А в Германии раскол из-за политических жестов
World Athletics хочет дисквалифицировать Кению из-за допинговых скандалов. Это сильно изменит этот вид спорта
Захарова ответила на слова жены Зеленского о готовности украинцев терпеть лишения
Ликвидировано открытое горение в ТЦ «Елоховский пассаж» в Москве
Путин поручил создать госресурс по воинскому учету к 2024 году
Что происходит с историческими объектами в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Скабелка: «Никого не устраивает положение «Барыса», поэтому кадровые решения будут»