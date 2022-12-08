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Сегодня, 23:39

Гришин — о поражении от «Динамо»: «Рашевский есть Рашевский — он меня и с «Толпаром» похоронил на буллитах»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Спартака» Игорь Гришин прокомментировал поражение от московского «Динамо» (1:2 Б) в ретро-матче.

«Острая игра. Голов мало, потому что вратари и полевые отлично проявили себя. Молодежное звено выглядело у нас очень прилично. Соперник был мастеровитее на буллитах. Рашевский есть Рашевский — он меня и с «Толпаром» похоронил на буллитах. Просели ли мы эмоционально, когда пропустили шайбу? Нет, там просто здоровый Джиошвили схватил шайбу, доставил на пятак, а там уже мяли, мяли и запихнули», — приводит слова Гришина официальный сайт красно-белых.

«Спартак» проиграл второй матч подряд и занимает шестое место на «Западе» с 46 очками в 41 игре. Следующий матч команда проведет 20 декабря снова против «Динамо».

Источник: ХК «Спартак»
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Спартак (Москва)
Игорь Гришин
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