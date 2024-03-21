Тренер «Спартака» Жамнов: «Сегодня могло быть больше голов? Для нас достаточно, оставим на следующую игру»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов подвел итоги третьего матча серии второго раунда плей-офф КХЛ с «Металлургом».

21 марта красно-белые дома обыграли магнитогорскую команду со счетом 5:2.

«Поперло»? Хорошее слово. Разговаривали с ребятами, показали те моменты, которых не хватало в завершении, в атаке. Сегодня могло быть больше голов? Для нас этого достаточно, оставим на следующую игру», — приводит пресс-служба КХЛ слова Жамнова.

Также тренер прокомментировал изменения в составе.

«Понятно, что Бурый [Александр Бурмистров] пропустил первый раунд плей-офф, но сегодня его опыт нам помог. Первые 20 минут было тяжеловато, в плей-офф другой ритм, но он справился. И ребята молодцы, поддерживали его, сегодня была команда», — добавил он.

Команда Жамнова сократила отставание в серии с «Металлургом» — 1-2. Четвертый матч пройдет 23 марта в Москве. Начало — в 17.00 по местному времени.