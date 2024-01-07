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Сегодня, 20:11

Жамнов назвал сроки возвращения Морозова и Чайковски на лед

Надежда Тонконог
Корреспондент
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов о сроках возвращения травмированных нападающего Ивана Морозова и защитника Михала Чайковски.

«Будем смотреть Ивана после 15 января, у него будет окончательное обследование. Форсировать не собираемся, ждем, пока он будет готов на 100 процентов. Михал уже начал тренироваться с командой, как будет готов, вы его увидите», — сказал Жамнов.

В сезоне-2023/24 Морозов набрал 31 (9+22) очко в 30 матчах за «Спартак», у Чайковски 27 (7+20) очков в 44 играх.

Иван Морозов
Михал Чайковски
Хоккей
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
Алексей Жамнов
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