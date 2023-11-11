Тренер «Спартака» Жамнов: «Мы совершили те ошибки, которые не должны были совершать, поэтому проиграли матч»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов поделился мнением о матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с «Ладой». Московская команда уступила тольяттинскому клубу в серии буллитов (3:4).

«Думаю, надо было все решать в основное время, чтобы не доводить до серии бросков. А буллиты это, как говорится, лотерея. Понимали, что для соперников это домашняя игра и ожидали, что они начнут в давление. Чуть-чуть потом перестроились, в принципе, «Лада» продемонстрировала все, чего мы ожидали. Большое количество удалений — это проблемы с игровой дисциплиной, бывает, что эмоции перехлестывают. По игре не могу предъявить претензии ребятам, играли до конца. От ошибок никуда не деться, сделаем выводы, будем двигаться дальше. Мы совершили те ошибки, которые не должны были совершать, поэтому проиграли матч. Думаю, игра получилась интересной для болельщиков, обе команды продемонстрировали полную самоотдачу», — приводит пресс-служба КХЛ слова Жамнова.

«Спартак» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, набрав 43 очка за 30 матчей. 14 ноября красно-белые на своем льду сыграют против московского «Динамо». Матч начнется в 19.30 по московскому времени.