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Сегодня, 18:36

Жамнов: «Уход Хохлачева — шанс для молодых игроков сделать шаг вперед»

Алина Савинова
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал обмен форварда Александра Хохлачева в «Амур».

«Насколько сильно отличалось наше предложение Хохлачеву от того, что он уже зарабатывал? У нас есть спортивный директор, вопрос по финансам ему. Агенты Хохлачева объяснили ситуацию. Переговоры шли все лето, но мы не договорились по финансам. Александр поехал в команду, которая его в этом плане удовлетворила. Мы понимали, что все может произойти. Это шанс для других игроков сделать шаг вперед. Будем искать варианты замены Александра. У нас есть резерв молодых ребят, и я не сомневаюсь, что мы найдем «химию». Смотрю на это с оптимизмом», — приводит «РБ Спорт» слова Жамнова.

Хохлачев перешел в «Амур» в августе этого года в результате обмена со «Спартаком» на Артема Гуменюка. Соглашение клуба из Хабаровска с 29-летним нападающим рассчитано на два сезона.

На старте нового сезона ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ красно-белые уступили «Куньлуню» со счетом 2:4.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-zhamnov-uhod-hohlacheva-shans-dlya-molody-h-rebyat/
Александр Хохлачев
Хоккей
КХЛ
ХК Амур
ХК Спартак (Москва)
Алексей Жамнов
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1.09
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6.09
7.09
2.09 14:00
Спартак – Куньлунь РС
 3 : 4
2.09 14:00
Авангард – Сибирь
 2 : 1
2.09 14:00
Барыс – Сал. Юлаев
 2 : 3
2.09 15:00
Автомобилист – Металлург Мг
 3 : 2 ОТ
2.09 16:00
Лада – Трактор
 1 : 2
2.09 17:00
Динамо – СКА
 1 : 2
2.09 17:00
Витязь – Амур
 2 : 4
2.09 17:00
Северсталь – Сочи
 6 : 3
2.09 17:30
Нефтехимик – Динамо Мн
 - : -
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