24 октября, 21:48

Главный тренер «Торпедо» Исаков о матче с «Ладой»: «Всю игру чувствовался нерв»

Алина Савинова

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков прокомментировал поражение от «Лады» в гостевом матче FONBET чемпионата КХЛ.

В пятницу тольяттинская команда обыграла нижегородцев в серии буллитов со счетом 3:2.

«Всю игру чувствовался нерв. Понятно было, что тольяттинская команда вышла очень заряженной. Доводить такие игры до концовок, таких нервов, конечно, не стоит. Я лично на скамейке прочувствовал ту энергетику, с которой Тольятти сегодня хотел победить. Были у нас хорошие моменты, но, к сожалению, мы ими не воспользовались», — приводит пресс-служба КХЛ слова Исакова.

Также тренер заявил, что у него есть вопросы к физическому состоянию игроков «Торпедо».

«Больше всех в лиге сыграли. Хотелось бы отдохнуть, но не было такой возможности, к сожалению. Мы пытались играть в тот хоккей, в который умеем», — добавил он.

«Торпедо» с 24 очками располагается на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции. 26 октября нижегородская команда на своем льду сыграет с «Автомобилистом».

Источник: Официальный сайт КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Лада
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Алексей Исаков
