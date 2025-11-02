Тренер «Торпедо» Исаков — о победе над «Автомобилистом»: «Никто не хотел уступать»

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков прокомментировал сухую победу над «Автомобилистом» в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

Игра команд прошла в Екатеринбурге и завершилась со счетом 2:0 в пользу нижегородцев.

«Никто не хотел уступать, нерв матча до конца держал зрителей в напряжении. Во втором периоде реализовали момент, в третьем периоде доигрывали по счету. Были ситуации, когда много играли в своей зоне, но дотерпели. Приятно заканчивать игру с нулем пропущенных шайб. Отметил бы вопрос свежести, последние десять дней удалось отдохнуть после длительного марафона, ребята играют по-другому», — приводит пресс-служба КХЛ слова Исакова.

«Торпедо» одержало пятую победу в последних шести играх. Нижегородцы набрали 30 очков и вышли на второе место в турнирной таблице Западной конференции. Следующий матч команда проведет 4 ноября против «Сибири».