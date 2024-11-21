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Сегодня, 22:35

Ларионов — об игре сына: «У нас принято говорить, что на детях гены отдыхают. Но это мы отдыхаем, а не гены»

Алексей Михайлов
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов ответил на вопрос об игре своего сына, Игоря Ларионова-младшего, в нижегородской команде

— У нас принято в России говорить, что на детях гены отдыхают. Я об этом всегда говорю, что это мы отдыхаем, а не гены. Если мы не хотим вложить в ребенка свои знания, свое время, свой труд, — это то, что мы получаем в итоге, находя оправдание про гены. Поэтому здесь то, что заложено в нем, — это огромная любовь к игре, огромная тяга к труду, и, конечно, огромная воля к тому, чтобы быть лучше, быть полезным в команде и делать игроков вокруг себя лучше, — передает слова Ларионова корреспондент «СЭ».

Ларионов-младший в этом сезоне провел 14 матчей за «Торпедо», в которых набрал 9 (1+8) очков. Он выступает за нижегородскую команду с 2022 года.

Игорь Ларионов-младший
Хоккей
КХЛ
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Игорь Ларионов (хоккей)

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