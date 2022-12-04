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Сегодня, 18:05

Игорь Ларионов: «Довольны тем, что возвращаемся в наш часовой пояс с тремя очками»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов оценил игру команды в матче против «Сибири» (2:3 ОТ) в регулярном чемпионате КХЛ.

«Интересный сложный матч, но хочу сказать, что приятно играть на исторической арене, где люди приходят на хоккей и переживают. Команда отвечает им хорошей игрой. Наши ребята также провели хороший матч, но, к сожалению, побеждает всегда одна команда. Те ошибки, которые были совершены, они обернулись против нас негативно. Но в этой тяжелой серии мы взяли половину очков. Мы довольны тем, что возвращаемся в наш часовой пояс с тремя очками. Ребята молодцы, хорошо потрудились», — приводит слова Ларионова пресс-служба клуба.

«Торпедо» находится на четвертой строчке Запада с 47 очками в 38 играх. Следующую игру команда проведет 7 декабря против ЦСКА.

Источник: Сайт ХК «Торпедо»
КХЛ
ХК Сибирь
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Игорь Ларионов (хоккей)
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