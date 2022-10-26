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Сегодня, 22:39

Ларионов — о победе над «Динамо»: «Радует, что надо проходить через такие матчи»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Динамо» (3:0).

«Трудный матч, который держал в напряжении зрителей, болельщиков. Большая заслуга ребят, что смогли выдержать непростую игру, которую мы ожидали. Перед матчем было сказано, что это команда, которая играет в таком ключе. Команда жесткая, играет очень строго в обороне. Радует, что надо проходить через такие матчи и добиваться победы.

Игра вратаря была потрясающая. Проявили всей командой коллективные усилия. Рады, что победили", — приводит слова тренера сайт «Динамо».

Источник: https://www.dynamo.ru/news/229755-aleksey_kudashov____pobejali_otyigryivat_sya_i__propustili_dve_kontrataki__
ХК Динамо (Москва)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Игорь Ларионов (хоккей)
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