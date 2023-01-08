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Сегодня, 16:58

Ларионов: «Дневная игра — это то, что нужно для болельщиков нашей страны и столицы»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Динамо» (3:1).

«Прекрасный день для хоккея. Дневная игра — это то, что нужно для болельщиков нашей страны и столицы. В это время родители могу привести своих детей на матч — это очень важно.

Также хочу поблагодарить свою команду за терпение и поздравить с важной победой. Болельщиков из Нижнего тоже поздравляю с победой. Они с нами всегда и везде — это победа для них. Соперника поблагодарю за тест и за хороший матч. Думаю, что зрители получили удовольствие», — приводит слова тренера сайт бело-голубых.

Источник: https://dynamo.ru/news/229893-aleksey_kudashov____ne__hvatilo_realizatsii_momentov__
ХК Динамо (Москва)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Игорь Ларионов (хоккей)
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