Ларионов: «Дневная игра — это то, что нужно для болельщиков нашей страны и столицы»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Динамо» (3:1).

«Прекрасный день для хоккея. Дневная игра — это то, что нужно для болельщиков нашей страны и столицы. В это время родители могу привести своих детей на матч — это очень важно.

Также хочу поблагодарить свою команду за терпение и поздравить с важной победой. Болельщиков из Нижнего тоже поздравляю с победой. Они с нами всегда и везде — это победа для них. Соперника поблагодарю за тест и за хороший матч. Думаю, что зрители получили удовольствие», — приводит слова тренера сайт бело-голубых.